Суд запретил называть Усманова любимым олигархом Путина Суд в Гамбурге запретил журналистам называть Усманова любимым олигархом Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Алишер Усманов

Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к австрийской газете Kurier, которая назвала его в одном из материалов любимым олигархом президента России Владимира Путина, сообщает EU Today. Миллиардер судился с журналистами, назвав подобные утверждения клеветническими.

Поводом для разбирательств стала подробная статья Kurier про российских предпринимателей и их роли в период проведения военной операции на Украине, а также до. В материале об Усманове было сказано следующее: «Уроженец Узбекистана пользуется репутацией „любимого олигарха Путина“ — титул, присвоенный ему самим Путиным». Бизнесмен заверил, что подобные заявления нарушают его права. Как заявил суд, журналисты не смогли предоставить доказательства того, что Путин назвал Усманова своим любимым олигархом.

Ранее Усманов обратился с иском в Федеральный конституционный суд Германии после обысков на его яхте Dilbar, которые прошли в Бремене. По мнению российско-узбекского миллиардера, в результате были нарушены его права на неприкосновенность жилища. В суде подтвердили получение жалобы, в настоящее время она находится на рассмотрении.