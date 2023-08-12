Усманов обратился в суд после обысков на яхте Welt am Sonntag: Усманов подал иск в суд из-за обысков на яхте Dilbar в ФРГ

Фото: vk.com/ usmanov53/Global Look Press

Российский миллиардер Алишер Усманов обратился с иском в Федеральный конституционный суд Германии после обысков на его яхте Dilbar, которые прошли в Бремене, сообщает издание Welt am Sonntag. По мнению Усманова, в результате были нарушены его права на неприкосновенность жилища. В суде подтвердили получение жалобы, в настоящее время она находится на рассмотрении.

По информации немецкой газеты, Усманов подал жалобу в суд Карлсруэ из-за ордера на обыск, который был выдан судом Мюнхена. В результате обыску подвергалась находящаяся в Бремене яхта миллиардера.

28 февраля 2022 года Алишер Усманов был включен в санкционные списки Евросоюза. Позже он обжаловал данное решение в суде ЕС в Люксембурге. По данным немецких СМИ, у россиянина была заморожена часть имущества, переданного им в семейные трасты. В частности, с яхты Dilbar были изъяты 30 подлинников картин известных художников, включая работы Марка Шагала.

В пресс-службе федерального ведомства уголовной полиции ФРГ пояснили, что сама яхта не конфискована, однако использовать ее нельзя. Речь идет о «замораживании экономических ресурсов», которое ведет к «предотвращению использования», включая продажу, аренду или залог, а также «запрет на утилизацию».

Алишер Усманов — основатель и основной акционер холдинга USM, куда входят компании «Металлоинвест» и «МегаФон». Его состояние Forbes оценивает в $11,5 млрд.