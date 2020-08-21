Суд Киева обязал экс-депутата ГД опровергнуть слова о подкупе Януковича

https://static.news.ru/photo/9e095f78-e3b5-11ea-8780-fa163e074e61_660.jpg Виктор Янукович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Печерский районный суд Киева обязал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва публично опровергнуть слова о передаче Россией $1 млрд семье бывшего президента Украины Виктора Януковича за отказ подписывать Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Таким образом суд удовлетворил иск сына экс-президента Александра Януковича, сообщила адвокат объединения Aver Lex Ольга Просянюк.

14 февраля 2018 года бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв <…> а также в эфире телеканала «112 Украина», распространил, <…> заведомо неправдивую информацию о якобы сотрудничестве Александра Януковича с РФ, продаже украинских облигаций внешнего займа и о получении $1 млрд в качестве подкупа за отказ Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, — рассказала Просянюк.

Она отметила, что у Пономарёва и его представителей не было доказательств в подтверждение таких заявлений. По её мнению, именно поэтому представители экс-депутата более двух лет уклонялись от участия в заседаниях, затягивая дело.

Януковичу вынесли обвинительный приговор в деле о госизмене в январе 2019 года. Его заочно осудили на 13 лет. Частные юристы и государственный адвокат Юрий Рябовол обжаловали решение суда. Сам бывший глава государства считает процесс политическим заказом.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приютил бы в стране экс-президента Украины Виктора Януковича, если бы он этого попросил.