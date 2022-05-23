Страны Запада договорились модернизировать армию Украины Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: страны Запада решили модернизировать ВСУ

Вооружённые силы Украины / Фото Shutterstock

Западные страны провели онлайн заседание контактной группы по защите Украины, в ходе которого пришли к соглашению приступить к модернизации украинской армии в долгосрочной перспективе, приводит РИА Новости слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен. К заседанию в удалённом формате под председательством главы Пентагона Ллойда Остина присоединились представители 44 государств НАТО и Евросоюза, в том числе министр обороны Украины Алексей Резников и сотрудники спецслужб.

На втором онлайн-заседании контактной группы по защите Украины коллега Алексей Резников представил обновленную информацию по ситуации на Украине. Мы договорились активизировать нашу военную помощь и модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе, — сказала Оллонгрен.

Ранее стало известно, что представители Министерства обороны Новой Зеландии отправят в Британию 30 солдат для того, чтобы обучить артиллеристов ВСУ стрельбе из гаубиц L119. Данную информацию подтвердила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Общее число бойцов армии Украины, которые смогут присоединиться к учебным курсам, составит 230 человек.