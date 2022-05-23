Новая Зеландия научит артиллеристов из ВСУ стрельбе из гаубиц

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители Министерства обороны Новой Зеландии отправят в Британию 30 солдат для того, чтобы обучить артиллеристов ВСУ стрельбе из гаубиц L119. Данную информацию подтвердила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, пишет 1News. Общее число бойцов армии Украины, которые смогут присоединиться к учебным курсам, составит 230 человек. Солдаты ВСУ в течение недели будут изучать матчасть нового вооружения, а после приступят к практическим испытаниям, длительность которых составит 2-3 недели.

Солдаты будут размещены в Великобритании до конца июля. Конкретная цель в том, чтобы помочь подготовить украинских солдат к использованию особого типа артиллерии, с которым хорошо знакомы новозеландцы. Это мера — еще один способ поддержать Украину с нашей стороны, — сказала Ардерн.

Премьер добавила, что новозеландские инструкторы не поедут на Украину «ни при каких условиях».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что подготовка Вооружённых сил Украины в Европе более эффективна, нежели на американской территории. Он также напомнил, что часть украинских военнослужащих проходили обучение в США ещё до начала боевых действий на Украине.