Пентагон назвал подготовку военных ВСУ в Европе «лучшим вариантом»

Фото Ministry of Defense of Ukraine

В США считают подготовку вооружённых сил Украины в Европе более эффективной, нежели на американской территории, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он также напомнил, что часть украинских военнослужащих проходили обучение в США ещё до начала боевых действий на Украине.

Мы думаем, что это, откровенно говоря, лучший вариант, потому что вы можете вывести небольшое количество бойцов из боя, подготовить их, [затем] они вернутся и будут обучать своих товарищей, — пояснил Кирби.

В Минобороны США ранее выступили с рядом противоречивых заявлений по поводу того, проходят ли украинцы обучение у инструкторов из США. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американцы тренируют украинских солдат, однако командующий американскими силами в Европе Тод Уолтерс не подтвердил эту информацию. Начальник штаба Сухопутных сил США генерал Джеймс Макконвилл также сказал журналистам, что инструкторы не обучают украинцев.

В середине февраля, ещё до начала спецоперации, глава Министерства обороны США отдал приказ начать эвакуацию американских военных инструкторов с территории Украины, "исходя из множества опасений". Источники, пожелавшие сохранить анонимность, добавили, что весь отзываемый персонал входит в крыло Национальной безопасности Флориды и находился на территории Украины для обучения украинских военных.