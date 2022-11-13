Страны G20 создадут фонд по борьбе с пандемиями Глава Минздрава Индонезии заявил о создании всемирного фонда по борьбе с пандемиями

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look press

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин сообщил, что в рамках G20 совместно с Минфином было принято решение создать фонд, предназначенный для борьбы с возможными новыми пандемиями. По его словам, 24 страны и организации дали обещание вложить в его развитие $1,4 млрд.

Мы вместе с министерством финансов в рамках G20 договорились о создании глобального фонда [противодействия] пандемиям. 24 [страны и организации] обязались вложить в него $1,4 млрд, — сказал Садикин.

Глава индонезийского Минздрава также предположил, что в ближайшие пять—десять лет фонд вырастет до $10 млрд.

Предполагается, средства будут распределяться среди бедных государств. Деньги должны будут тратиться в рамках закупок вакцин, лекарств, средств тестирования и иных необходимых товаров. Отмечается, что фонд создается на площадке Всемирного банка.

В 2020 году в России предложили создать чрезвычайный фонд по борьбе с коронавирусом. Лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил финансировать его за счет отмены возврата НДС для экспортеров сырья и введения государственной монополии на производство спирта.