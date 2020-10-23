В России предложили создать чрезвычайный фонд по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ae5e46ae-151a-11eb-9130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил создать федеральный фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией, который можно финансировать за счёт отмены возврата НДС для экспортёров сырья и введения государственной монополии на производство спирта.

Необходимо создать федеральный фонд по борьбе с коронавирусом, который будет выделять средства на тестирование граждан, закупку лекарств и развитие службы скорой помощи. Финансирование фонда можно обеспечить за счёт отмены возврата НДС для экспортёров сырья и введения госмонополии на производство спирта, — цитирует политика пресс-служба «Справедливой России».

Уточняется, что фракция выходила с предложением предоставить кабмину право устанавливать конкретные ставки возврата НДС от 0 до 20% в зависимости от степени переработки и вида вывозимого товара. Это может дополнительно принести в федеральную казну 1,4 трлн рублей, а введение государственной монополии на производство спирта — до 500 млрд рублей ежегодно.

По мнению Миронова, фонд по борьбе с коронавирусом должен работать по трём основным направлениям: тестирование россиян, бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусом, усиление службы скорой помощи.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал приостановить маркировку лекарственных средств QR-кодами на потребительской упаковке. Он отметил, что ситуация, из-за которой аптеки не имеют права продавать продукцию без QR-кодов, привела к дефициту лекарств и росту цен на них. Политик напомнил, что его партия уже обращалась с предложением к правительству РФ приостановить такую маркировку как минимум до 1 января 2021 года. Однако ситуация не изменилась, и теперь Миронов говорит о необходимости срочно принять соответствующие меры.

23 октября Сергей Миронов объявил об уходе на карантин. Он будет соблюдать режим самоизоляции в связи с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, писал NEWS.ru.