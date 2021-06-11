Столтенберг заявил о стремлении НАТО к диалогу с Россией

https://static.news.ru/photo/c8b56422-cce6-11eb-aaec-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: nato/flickr.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед открытием саммита заявил, что Альянс будет стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявления слабости. Об этом сообщает ТАСС.

Он также добавил, что Альянс приветствует запланированную на 16 июня встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Столтенберг подчеркнул, что лидеры НАТО проведут консультации накануне встречи государственных лидеров, и подтвердил основанную на «диалоге и сдерживании» политику в отношении России.

Ранее стало известно, что Байден на встрече в Женеве должен будет передать «жёсткий сигнал» Путину. Такую задачу поставил перед собой Белый дом. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на собственные источники. По имеющимся у телеканала сведениям, саммит президентов пройдёт либо в более узком, либо в расширенном формате. Источники не уточнили, будут ли на встрече Путина и Байдена присутствовать помощники или советники.