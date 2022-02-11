Столтенберг заявил о готовности НАТО «к любому сценарию» по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поговорил с президентом США и лидерами других стран Запада о «высоком риске агрессии против Украины». Альянс готов к любому сценарию развития ситуации, написал он в Twitter.

Принял участие во встрече лидеров стран, инициированной президентом США, чтобы обсудить высокий риск будущей агрессии со стороны России против Украины, — отмечается в его сообщении.

По мнению Столтенберга, в нынешних условиях кризиса вокруг Украины Североатлантический альянс остаётся един. При этом он открыт для диалога и гарантирует защиту всем союзникам.

Ранее стало известно, что администрация США намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ на Украине на фоне обострения ситуации вокруг страны. Также в Белом доме изучают возможность дальнейшего сокращения штата посольства в Киеве. Дипломаты покинут Киев из-за эскалации ситуации на российско-украинской границе.