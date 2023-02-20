Столтенберг рассказал, когда уйдет в отставку Столтенберг подтвердил уход в отставку осенью 2023 года

Фото: IMAGO/Bjarn Trotzki/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что намерен покинуть свой пост осенью 2023 года. Он в интервью телеканалу CNN выразил уверенность, что в Альянсе к этому времени ему подберут замену.

Я ухожу этой осенью. Я уверен, что Альянс найдет достойного человека мне на замену, — рассказал Столтенберг.

Ему пришлось ответить и на вопрос о возможности остаться на посту в НАТО, если его попросят об этом страны — члены Альянса. Глава Блока пояснил, что не хотел бы спекулировать о том, чего еще не произошло, и пообещал сосредоточится на обеспечении Украины помощью НАТО.

О том, что Столтенберг не собирается продлевать срок своих полномочий, истекающий в сентябре 2023 года, 12 февраля рассказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. Глава Альянса уже трижды продлевал срок полномочий и остается на посту генсека почти девять лет.

Ранее Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав министерств обороны стран организации заявил, что члены НАТО договорились активизировать поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии. Он добавил, что также будет усилена поддержка Боснии и Герцеговины.