Столтенберг назвал вызовом для НАТО действия России в Северной Атлантике

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Йенс Столтенберг

Усиление военной активности России в Северной Атлантике и Арктике является вызовом для НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что силы военно-политического блока будут бороться с ростом влияния РФ в регионе, пишет газета The Globe and mail.

Способность России сорвать переброску подкреплений союзников через Северную Атлантику является стратегическим вызовом Североатлантическому альянсу, — отметил Столтенберг.

По его мнению, Россия не только «открывает сотни новых и бывших военных объектов советской эпохи в Арктике», но и договорилась с Китаем об активизации сотрудничества в регионе в рамках стратегического партнерства. Это также бросает вызов ценностям и интересам военно-политического блока, добавил он.

Генсек подчеркнул, что НАТО заинтересована в сохранении безопасности и стабильности в Северной Атлантике и Арктике. Его объединенные силы будут реагировать на поступающие угрозы, добавил Столтенберг.

Ранее он заявил о недопустимости победы России в конфликте с Украиной. В ответ на это зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что российский народ победил во Второй мировой войне и предположил, что история повторится.