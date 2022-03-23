Столтенберг: НАТО не считает себя частью конфликта на Украине

НАТО не считает себя частью конфликта на Украине и не собирается направлять туда силы, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что Альянс оказывает Украине поддержку, чтобы страна могла обороняться, передаёт РИА Новости.

НАТО не является частью этого конфликта, но мы оказываем поддержку Украине, чтобы она могла обороняться. <…> Поэтому мы не собираемся направлять на Украину свои силы, — заявил он.

Ранее помощник генерального секретаря Альянса Камий Гран подчеркнул, что НАТО не воюет с Россией и хочет избежать эскалации ситуации на Украине. По его словам, в Альянсе призывают РФ к прекращению спецоперации на Украине и намерены помогать украинцам «везде где возможно», однако не могут позволить себе быть втянутыми в этот конфликт.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».