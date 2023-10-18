Стало известно, сколько россиян застряли в секторе Газа Небензя: около тысячи граждан РФ и членов их семей находятся в секторе Газа

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Заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и членов их семей, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании, трансляцию которого ведет организация на своем YouTube-канале. Также российский постпред призвал к немедленному прекращению насилия в отношении мирных жителей на Ближнем Востоке, независимо от их места проживания.

Гуманитарная блокада палестинского анклава ставит на грань выживания все его население, которое практически у нас на глазах приносят в жертву, — сказал он

Кроме того, Небензя потребовал проведения объективного расследования удара по больнице в секторе Газа, где погибли по меньшей мере 800 мирных жителей. Он заявил, что Москва инициирует возобновление спецсессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины.

Россия инициирует возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН по защите гражданского населения Палестины для всестороннего обсуждения ситуации, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта, и путей ее разрешения, — отметил он.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ в секторе Газа. Главы государств также обговорили усилия, предпринятые для прекращения огня на Ближнем Востоке. Палестинский лидер подчеркнул, что сейчас необходимо создавать безопасные коридоры для доставки медикаментов и продовольствия в сектор Газа, а также обеспечить местных жителей водой и электричеством.