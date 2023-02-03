В ЦРУ открестились от сделки с Путиным Белый дом: ЦРУ не предлагало Путину 20% Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Директор ЦРУ Уильям Бернс не общался с президентом России Владимиром Путиным по вопросу территориальных уступок Украине, заявил в беседе с Newsweek пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давитт. Ранее газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) сообщала, что Бернс от имени президента США Джо Байдена связывался с Путиным и предлагал ему 20% территорий Украины в обмен на прекращение боевых действий.

Сообщение NZZ не соответствует действительности, и ЦРУ скажет то же самое, — сказал Давитт.

В Совбезе ООН подтвердили, что по запросу российской стороны 8 февраля состоится заседание, на котором обсудят вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. Тема заявлена в связи с поставками военной помощи Украине от стран Запада.

Постпред Мальты при ООН Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе, также подтверждала, что 6 февраля состоится заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине. О встрече просили Франция и Эквадор.

Ранее стало известно, что США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB в рамках нового пакета военной помощи более чем на $2 млрд. Они управляются с помощью системы GPS, а дальность действия снарядов составляет более 150 километров. При этом Соединенные Штаты отказали Киеву в том, чтобы предоставить ракеты с дальностью 300 километров.