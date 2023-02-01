Россия запросила заседание СБ ООН по Украине Постпред Мальты при ООН: Россия запросила заседание Совбеза по Украине на 8 февраля

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Постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрейзер заявила, что Россия запросила заседание Совета безопасности организации по Украине на 8 февраля, передает РИА Новости. Дипломат добавила, что не владеет деталями по этому вопросу. Она напомнила, что по инициативе Франции и Эквадора 6 февраля будет проведен брифинг по Украине, посвященный гуманитарной ситуации в стране.

Россия запросила провести заседание 8 февраля. Деталей по теме я не знаю, — сказала она.

Всего в феврале Украине будут посвящены три заседания Совбеза, включая обсуждение на уровне министров, которое пройдет 24 февраля.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта, однако Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после «международного суда».

Позднее посол Украины в Турции Василий Боднар отметил, что «саммит мира», который Киев предложил провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля. По его словам, встреча пройдет в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.