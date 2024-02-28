Стало известно об утечке воздуха на борту МКС Роскосмос сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС

Фото: Роскосмос

Специалисты зафиксировали утечку воздуха на борту российского сегмента Международной космической станции, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. По информации госкорпорации, которую приводит РИА Новости, угрозы для экипажа нет.

Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. <...> Экипажу и станции ничего не угрожает, — сказано в сообщении.

Как подчеркнули в Роскосмосе, экипаж МКС проводит регулярные работы по поиску и дальнейшему устранению возможных мест утечки воздуха. В дальнейшем космонавты передают данные с борта станции специалистам на Земле для анализа сведений в штатном режиме. В госкорпорации добавили, что устаревание конструкции МКС и необходимость ремонтных работ на борту занимают значительное время экипажа.

Ранее сообщалось, что орбиту МКС подняли на три километра перед полетом корабля «Союз МС-25». Средняя высота орбиты выросла на 3,04 километра и в настоящее время составляет 418,72 километра. Запуск российского транспортника состоится 21 марта. В основной экипаж войдут российский космонавт Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и белорусский космонавт Марина Василевская.