Орбиту МКС подняли на три километра перед полетом «Союз МС-25»

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Орбиту Международной космической станции (МКС) увеличили на три километра перед полетом корабля «Союз МС-25», сообщили в Роскосмосе. Запуск российского транспортника запланирован на 21 марта 2024 года.

Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля «Союз МС-25» и приземления «Союза МС-24», запланированных на весну 2024 года, — говорится в заявлении.

По имеющимся данным, двигательная установка грузового корабля «Прогресс МС-26», пристыкованного к модулю «Звезда» российского сегмента станции, была приведена в действие в 03:21 мск и проработала около 1050 секунд. Таким образом, средняя высота орбиты выросла на 3,04 километра и составляет в настоящее время 418,72 километра.

В основной экипаж корабля «Союз МС-25» войдут россиянин Олег Новицкий, белорусский космонавт Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. За все время полета МКС были проведены 354 коррекции высоты ее орбиты.

Ранее историк космонавтики Александр Железняков предположил, что российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, слетавшие на МКС на американском корабле Crew Dragon, получат определенные награды, однако вряд ли им присвоят звание Героя России. Он объяснил это тем, что полеты на американских аппаратах в России котируются по-иному, чем полеты на «Союзах». Звание Героя Российской Федерации присваивает президент за совершение подвига.