Полет на американском корабле может помешать космонавтам стать Героями РФ Историк Железняков: Кикиной и Федяеву могут не дать Героя России

Фото: Роскосмос

Анна Кикина

Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, слетавшие на МКС на американском корабле Crew Dragon, получат определенные награды, однако вряд ли им вручат Героя России, таким предположением поделился с РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков. Он объяснил это тем, что полеты на американских аппаратах в России котируются по-иному, чем полеты на «Союзах». Звание Героя Российской Федерации присваивает президент за совершение подвига.

Я думаю, что какие-то награды они получат, но Героя России — это маловероятно. <...> Это связано с тем, что полеты на американских кораблях у нас котируются несколько иначе, чем полеты на наших «Союзах». Поэтому награды будут, но не столь весомые, — сказал он.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила о пристыковке корабля «Прогресс МС-26» к российскому сегменту Международной космической станции. Корабль доставил на МКС оборудование, топливо, воду, одежду, а также конфеты и подарки для космонавтов.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» стартовала с космодрома Байконур 15 февраля. В Роскосмосе уточняли, что корабль доставит на МКС конфеты фабрики «Красный Октябрь», изготовленные специально для командира отряда космонавтов Олега Кононенко. Также на «Прогрессе» отправили подарок для космонавта Николая Чуба от его родственников.