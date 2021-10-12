Стало известно о возможностях НАТО устроить голод в Калининграде

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НАТО может устроить блокаду в Балтийском море, что приведёт к возникновению голода в Калининграде, сообщает Forbes. В статье подчёркивается, что этот город может стать угрозой для Латвии, Литвы и Эстонии.

По словам автора статьи, силой и слабостью Калининграда является его нахождение в окружении НАТО.

Но это означает, что в периоды напряжённости правительства стран НАТО легко могут остановить грузовики, поезда и самолёты, снабжающие Калининград, — говорится в материале.

Недавно стало известно о покупке эстонскими военными израильских противокорабельных ракет Blue Spear. Эта система может быть использована для блокировки важнейшего морского торгового пути, который соединяет Санкт-Петербург и Калининград.

Эстония теоретически может отрезать жизненно важный морской торговый путь, соединяющий российский порт Санкт-Петербург с Калининградом, — отметил автор.

Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что противокорабельные ракеты Blue Spear («Голубое копьё»), которые Эстония покупает у Израиля, могут стать серьёзной проблемой для России.