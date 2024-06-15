Стало известно о риске Франции лишиться крупнейшего уранового рудника Bloomberg: французскую компанию Orano могут лишить права добывать уран в Нигере

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Французскую компанию Orano могут лишить права добывать уран в Нигере, сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что разрешение на разработку уранового месторождения Имурарен, выданное нигерийскими властями французской компании, заканчивает действовать 19 июня. Месторождение является одним из крупнейших в мире.

Второе, и последнее уведомление подойдет к концу 19 июня, после чего разрешение на деятельность компании (Orano SA) будет отозвано, — говорится в сообщении.

В середине мая издание Politico заявило, что Пентагон решил вывести американских военнослужащих из Нигера в полном составе в течение следующих нескольких месяцев. Однако стороны выразили заинтересовать продолжать сотрудничество в представляющих общий интерес областях.

Ранее представитель правящего режима Нигера полковник Амаду Абдраман известил, что страна разорвала военное соглашение с Вашингтоном, которое разрешало ВС США и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны. Договоренность была расторгнута в срочном порядке, подчеркнул военный.

До этого российские флаги подняли в столице Нигера Ниамее. Национальные стяги водрузили на 15 круговых развязках. Целью инициативы стало отображение уз дружбы между государствами.