Стало известно о подготовке встречи советников глав «нормандской четвёрки»

https://static.news.ru/photo/30bc4e12-e135-11ea-8935-fa163e074e61_660.jpg Хаайко Маас Фото: Janine Schmitz/Global Look Press

До конца августа запланированы переговоры советников глав государств «нормандской четвёрки». Формат встречи пока не определён.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

13 августа министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хаайко Маас обсуждали ситуацию в Донбассе. Они отметили, что в ближайшие месяцы необходимо провести встречу «нормандской четверки» на министерском уровне. Украинский дипломат тогда отметил, что соблюдение режима прекращения огня, который к тому моменту действовал уже две недели, «способно создать предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования».

Договориться об условиях перемирия удалось на заседании Трёхсторонней контактной группы, которое прошло 22 июля в формате видеоконференции. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России. Это рабочий орган для решения оперативных вопросов по Минским соглашениям, которые были разработаны в 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. На уровне лидеров стран «нормандский формат» в последний раз собирался в декабре 2019 года в Париже, писал NEWS.ru.