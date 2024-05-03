Названы регионы, куда из-за потепления мигрируют змеи-убийцы LPH: ученые фиксируют миграцию ядовитых змей из-за изменения климата

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Изменение климата на планете спровоцировало миграцию самых ядовитых змей в те страны, которые не готовы к наплыву опасных пресмыкающихся, пишет Lancet Planetary Health. По прогнозам исследователей, змеи осядут в Непале, Китае, Мьянме, Нигере и Намибии.

Как сказано в публикации, ученые смоделировали географическое распределение 209 видов ядовитых змей, чьи укусы могут быть для человека опасными и даже смертельными. Эксперты пришли к выводу, что к 2070 году ареал обитания большинства видов ядовитых змей сократится из-за потери тропических и субтропических экосистем. В то же время ареал габонской гадюки увеличится на 250%. Вдвое увеличится ареал европейского аспида и рогатой гадюки.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно ядовитые змеи кусают от 1,8 до 2,7 млн человек, в 138 тысячах случаев это приводит к летальному исходу. Кроме того, в результате укусов ежегодно проводится 400 тысяч ампутаций.

Ранее эксперты ООН пришли к выводу, что загрязнение окружающей среды грозит вымиранием для 260 из 1189 видов животных, которые охраняются Конвенцией о сохранении мигрирующих видов. В частности, пострадают обитатели океанов: до 97% акул, скатов и осетровых, включенных в список, на грани исчезновения. Их популяция сократилась на 90% с 1970-х годов.