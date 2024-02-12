Названы виды животных, которые могут исчезнуть из-за загрязнения The Guardian: до 97% акул могут исчезнуть из-за загрязнения окружающей среды

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Загрязнение окружающей среды грозит вымиранием для 260 из 1189 видов животных, которые охраняются Конвенцией о сохранении мигрирующих видов (CMS), пишет The Guardian, ссылаясь на данные ООН. В частности, пострадают обитатели океанов: до 97% акул, скатов и осетровых, включенных в список, на грани исчезновения. Их популяция сократилась на 90% с 1970-х годов.

22% из 1189 видов, занесенных в список CMS, находятся под угрозой исчезновения, и почти у половины (44%) наблюдается сокращение популяции, при этом многие испытывают непосильное давление из-за потери среды обитания и чрезмерной эксплуатации, — сказано в публикации.

Ранее также сообщалось, что изучение древнего вида морских губок позволило ученым сделать выводы о том, что температура Земли с начала промышленной революции повысилась на 1,7°C. Профессор Малкольм Маккалох из Университета Западной Австралии пришел к таким выводам, изучив губки Ceratoporella nicholsoni, которые обитают в Карибском море на глубине 30–90 м и могут жить столетиями. Их особенность заключается в накоплении стронция и кальция, причем объемы элементов напрямую зависят от температуры воды. Потепление на полградуса опережает оценки климатической группы ООН.