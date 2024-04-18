Стало известно, когда Украина получит новое американское вооружение Политолог Перенджиев: США рассчитывают к лету передать оружие Украине

Фото: MC1 John Bellino/Keystone Press Agency/Global Look Press

США постараются как можно быстрее передать Украине военную технику и ракеты ATACMS в рамках нового пакета помощи, заявил NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, американцы рассчитывают сделать это в июне, поскольку лето является самым благоприятным временем для ведения боевых действий, а инициативой владеют Вооруженные силы РФ.

Я думаю, возможно, предназначенную для ВСУ военную технику и ракеты передадут в июне. Они будут ускорять этот момент, понимая, что лето — самое благоприятное время для ведения боевых действий. Сейчас инициатива за ВС РФ, значит, дальше мы будем выступать, тем более летом. Так что США постараются как можно быстрее передать Украине военную технику, — сказал Перенджиев.

Ранее президент США Джо Байден поддержал предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе. Глава Белого дома призвал реализовать их поскорее.

Проект о выделении финансовой помощи Киеву предусматривает поставки ВСУ тактических ракет ATACMS. При этом президент США Джо Байден заявлял, что передача данного оружия может навредить интересам национальной безопасности Штатов. Голосование по данному проекту назначено на 20 апреля.