Стало известно, какая страна первая пострадает от антироссийских санкций Newsweek: Германия сильно пострадает из-за санкций против России

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Германия станет первой страной, которая серьезно пострадает из-за антироссийских санкций, сообщил Newsweek историк Тарик Сирил Амар. При этом, по его словам, российская экономика, несмотря на ограничения, выстояла и растет.

Мы предполагали, что первой страной, которая прогнется под экономическим бременем конфликта на Украине, станет Россия. Однако сейчас мы видим, что санкционное оружие в значительной степени потерпело неудачу. Российская экономика устойчива и даже растет. Но что, если первой споткнется Германия? — сказал Амар.

Он добавил, что жители Германии разочаровались в своей политической элите, которая действует в иностранных интересах, и их ценностях. Кроме того, они сильно обеспокоены рецессией и экономическом спадом в стране. Немцы также выражают страх по поводу возможной эскалации конфликта на Украине вплоть до открытого противостояния РФ с НАТО.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что передача Германией Украине дальнобойных ракет Тaurus для ударов по российским территориям может спровоцировать третью мировую войну. Он считает, что в Берлине могли забыть итоги предыдущей мировой войны, но Россия может их напомнить.

С призывом поставить ВСУ ракеты Тaurus ранее выступила глава комитета по обороне бундестага ФРГ Мари Агнес Штрак-Циммерман. По ее мнению, удары такими ракетами по территории РФ не будут противоречить международному праву.