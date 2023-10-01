Передача Германией Украине дальнобойных ракет Тaurus для ударов по российским территориям может спровоцировать третью мировую войну, сказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, в Берлине могли забыть итоги предыдущей мировой войны, но Россия может их напомнить.
В бундестаге Германии снова «неймется» ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым, в принципе, открыть новый фронт, третью мировую войну развязать... Видимо, немцы просто забыли итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас. Мы напомним, — сказал Гагин.
С призывом поставить ВСУ ракеты Тaurus ранее выступила глава комитета по обороне бундестага ФРГ Мари Агнес Штрак-Циммерман. По ее мнению, удары такими ракетами по территории РФ не будут противоречить международному праву.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя это заявление, назвал немецкого политика дурой. Он отметил, что слова Штрак-Циммерман делают легитимными удары российской армии по немецким заводам, где производятся ракеты.