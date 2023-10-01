В ДНР пообещали напомнить Германии итоги Второй мировой войны Гагин: Россия может напомнить Германии об итогах Второй мировой войны

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Ракета Тaurus

Передача Германией Украине дальнобойных ракет Тaurus для ударов по российским территориям может спровоцировать третью мировую войну, сказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, в Берлине могли забыть итоги предыдущей мировой войны, но Россия может их напомнить.

В бундестаге Германии снова «неймется» ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым, в принципе, открыть новый фронт, третью мировую войну развязать... Видимо, немцы просто забыли итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас. Мы напомним, — сказал Гагин.

С призывом поставить ВСУ ракеты Тaurus ранее выступила глава комитета по обороне бундестага ФРГ Мари Агнес Штрак-Циммерман. По ее мнению, удары такими ракетами по территории РФ не будут противоречить международному праву.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя это заявление, назвал немецкого политика дурой. Он отметил, что слова Штрак-Циммерман делают легитимными удары российской армии по немецким заводам, где производятся ракеты.