Стало известно, какая еще страна может отказаться от саммита в Швейцарии Политолог Макаркин: Индия может отказаться от участия в саммите по Украине

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Индия может отказаться от участия в саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Он подчеркнул, что пока неизвестно, в каком формате представители страны планируют принять участие в конференции. По его мнению, интерес к украинскому конфликту снижается.

Сейчас идет речь о представительстве Индии, в каком формате будут они. Но, видимо, эта тема становится менее интересной, учитывая количество отказов. В Индии [Нарендра] Моди (премьер-министр. — NEWS.ru) только что выиграл парламентские выборы, — пояснил эксперт.

Макаркин отметил, что у Индии могут быть свои дела, связанные с формированием нового состава правительства. По его мнению, отсутствие президента США Джо Байдена может привести к тому, что представители других стран также начнут отказываться от участия в саммите.

Здесь главное другое: отсутствие президента США может привести к снижению уровня представительства многих стран. На высшем уровне могут быть европейские страны, а с другими странами может быть сложнее. Плюс в дела вмешиваются конкретные интересы стран, — заключил эксперт.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что Венгрия пока не решила, будет ли участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Он подчеркнул, что власти страны сомневаются в ее эффективности, поскольку там не будет представлена Россия.