Сийярто высказался по поводу участия Венгрии в саммите по Украине Сийярто: Венгрия еще не приняла решение по поводу участия в саммите по Украине

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Венгрия пока не решила, будет ли участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Власти страны сомневаются в ее эффективности, поскольку там не будет представлена Россия, добавил он.

С одной стороны, мы действительно уважаем Швейцарию. Мы уважаем швейцарские усилия по достижению мира. Мы действительно уважаем их позицию. Но в то же время вопрос в том, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют все стороны, вовлеченные в военные действия. <...> Мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом переговоров, — объяснил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш высказал аналогичную точку зрения. По его словам, на встрече должны присутствовать обе стороны, иначе мероприятие не имеет смысла. Так он прокомментировал информацию о том, что глава кабмина Венгрии Виктор Орбан получил приглашение на саммит от президента Украины Владимира Зеленского. Также на конференцию приглашено более 160 делегаций. В их числе представители G7, Группы двадцати и БРИКС. При этом Россия на данный момент не входит в число приглашенных.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывания западных стран о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине, бесчестны. Он напомнил, что Москва обсуждала китайскую и африканскую мирные инициативы, а также предложения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Дипломат подчеркнул, что Россия не будет участвовать в мероприятиях по Украине на основе «формулы Зеленского».