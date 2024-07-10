Стало известно, как Украина попала на заседание СБ ООН Небензя: Украину пустили на заседание СБ ООН по просьбе США

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Василий Небензя

Представители Украины при ООН прислали некорректную заявку на участие в заседании Совета Безопасности (СБ) по украинской тематике, заявил постпред РФ в организации Василий Небензя, которого цитирует официальный Telegram-канал российского представительства. Он отметил, что российская сторона, которая стала председателем органа в июле, удовлетворила просьбу Вашингтона.

Небензя пояснил, что заявка на участие содержала не только грубые нарушения практики работы Совбеза, она не была адресована председателю совета и не следовала протокольным формулам, принятым в дипломатической практике.

Мы тем не менее допускаем в отсутствие возражений других членов Совета Украину к участию в сегодняшнем заседании, но только с учетом того, что просьбу об этом выдвинул член Совета Безопасности — Соединенные Штаты, — сказал глава российского диппредставительства.

Реакция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, осудившего Россию за попадание ракеты в здание на территории больницы «Охматдет» в Киеве, является проявлением двойных стандартов в мировой организации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, когда ВСУ атакуют российские территории, реакция гибкая, а после происшествий на Украине генсек и его представители торопятся напрямую осудить Россию.