https://static.news.ru/photo/81179bd2-e712-11e9-8173-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.instagram.com/rihanapetra

Недолгий брак победительницы конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной (Горбатенко) и экс-короля Малайзии Мухаммада V. распался из-за сомнительного прошлого россиянки. Пышную свадьбу супруги отметили в ноябре 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве, однако в июне 2019 года бывший монарх пожалел о своём решении.

Оказалось, что Мухаммада V ещё до свадьбы смущала любовь Воеводиной к роскоши и славе. При том, что он сам любит тишину и покой. По данным источников Daily Mail, экс-король был шокирован свадебным банкетом в элитной подмосковной Барвихе, организованным за его счёт.

Жителей Малайзии также разозлило то, что россиянка сама объявила себя женой, пока её статус не был официально подтвержден королевским дворцом. В истории Малайзии такого ещё никогда не было.

Последней каплей терпения Мухаммада стали сообщения в СМИ о скандальном прошлом его супруги. Журналисты нашли фрагмент шоу «Каникулы в Мексике», в котором Воеводина участвовала под именем Ксения Дягилева. В одной из серий она занялась сексом с одним из участников прямо на камеру.

Если бы он знал об этом видео в бассейне, никогда бы не женился на ней. Ни один ответственный человек этого не сделает, ― заявили собеседники издания.

В результате экс-король Малайзии официально заявил, что жалеет о браке с русской красавицей и отправил её к родителям в Россию вместе с их новорожденным сыном, в родстве с которым он также выразил сомнения.

Ранее News.ru писал о том, что победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина потребовала от бывшего мужа купить ей дом в Лондоне за 640 млн рублей, квартиру в Москве за 96 млн рублей и ежемесячно выплачивать 1,9 млн на воспитание сына Леона. Бывший король баловал Оксану дорогими подарками: обручальным кольцом за 16,3 млн рублей и новеньким Porsche Cayenne за 9,4 млн. Но тут и он опешил и спросил через соцсети: не перепутала ли бывшая жена его с Биллом Гейтсом?