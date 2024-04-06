Стало известно, чем Мексика ответит на штурм посольства в Эквадоре Мексика разрывает дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства

Фото: IMAGO/ALBERTO SUAREZ/Global Look Press

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор распорядился разорвать дипломатические отношения с Эквадором в связи со штурмом посольства страны, проведенным эквадорскими силовиками, об этом политик написал в Twitter (X). Он уточнил, что уже дал соответствующее распоряжение министру иностранных дел республики Алисии Барсене.

Я поручил главе МИД <...> объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором, — написал президент.

Мексиканский лидер также заявил, что штурм здания дипмиссии, в котором были задействованы полицейские Эквадора, является вопиющим нарушением установленных международных норм и суверенитета Мексики. В завершение он указал, что мексиканская сторона готова реагировать на ситуацию, но будет делать это в рамках закона.

Причиной штурма посольства стало намерение властей Эквадора задержать бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа, который обвиняется в коррупции и уже отбывал за это наказание. Глас получил политическое убежище от властей Мексики и находился на территории здания дипмиссии, после его хотели вывезти из Эквадора. Однако вместо этого эквадорская сторона потребовала выдать политика, а после одобрила силовую операцию по штурму здания.

Ранее Алисия Барсене заявила, что несколько дипломатов пострадали при полицейском штурме посольства Мексики в Эквадоре. По ее словам, ситуация будет рассмотрена в Международном суде.