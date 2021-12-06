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Стали известны темы переговоров Путина и Байдена

13:01, 06 декабря 2021
Стали известны темы переговоров Путина и Байдена Фото: MFA Russia/Global Look Press
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что во время переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут затронуты вопросы напряжённости вокруг Украины, продвижения НАТО к границам России и международных гарантий безопасности, сообщает ТАСС. Встреча лидеров состоится 7 декабря в формате видеоконференции. 

Нужно будет обсудить каким образом реализуются понимания, которые были достигнуты в Женеве, двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии, напряжённость вокруг Украины, тематика продвижения НАТО в сторону российских границ и инициатива Путина о гарантиях безопасности,сказал Песков.

Он отметил, что международные гарантии безопасности, с инициативой который выступил Путин, должны быть взаимными, а не односторонними.

Ведь именно президент Путин является политиком, который настаивает на взаимоуважительном и справедливом характере международных отношений, — отметил Песков. 

Ранее Reuter сообщал, что Байден в ходе общения с Путиным намерен выразить обеспокоенность военной деятельностью России на границе с Украиной. Также предполагается, что он скажет о американской приверженности украинской независимости и территориальной целостности.

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