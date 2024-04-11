Стали известно, какие сейчас шансы на мирный договор России и Украины ТАСС: шансы на мир между Россией и Украиной сейчас равны нулю

Фото: МО Украины

Шансы мирного завершения конфликта между Россией и Украиной прямо сейчас равны нулю, передает ТАСС со ссылкой на источник в Турции. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, продвигает ли турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган план по урегулированию ситуации на основе положений, которые были достигнуты между сторонами в ходе переговоров в марте 2022 года в Стамбуле.

Источник подчеркнул, что нынешние обстоятельства конфликта кардинальным образом отличаются от условий, которые были весной 2022 года. По его словам, в нынешней ситуации нет шансов довести переговоры до финальной стадии на основе прежних договоренностей, которые затем были сорваны украинской стороной.

Наличие такого факта пока не подтверждено. Но если бы турецкая сторона и выступила с такой инициативой, вероятность заключения такого договора практически равна нулю, — сказал он.

Также собеседник агентства заявил, что Турция не раз говорила о готовности стать посредником в переговорах, предлагая провести их на своей территории. Последний раз Эрдоган выступал с такой инициативой 18 марта. В заключение выразил уверенность, что конференция, которая должна пройти в июне в Швейцарии, не имеет смысла, поскольку Россия не будет принимать в ней участие.

До этого CNN сообщил, что экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства рассчитывает начать координировать переговоры между Москвой и Киевом. По данным телеканала, политик намерен связаться с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на следующий день после переизбрания.