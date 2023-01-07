Названа дата заседания по Украине в СБ ООН Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 13 января

Фото: Wikimedia

Заседание Совета безопасности ООН по Украине пройдет 13 января, следует из графика мероприятий Совбеза на следующую неделю.

Заседание намечено на 23:00 мск.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире телемарафона, что Киев намерен поднять вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН. По мнению министра, РФ не имеет права продолжать свою деятельность в организации.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил за разработку механизма приостановки членства России в Совете Безопасности ООН. Он подчеркнул, что на данный момент это невозможно сделать, поскольку такая инициатива приведет в тупик концепт безопасности международной организации. Он также обвинил Россию в нарушении международного права.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в середине декабря 2022 года о желании США добиться исключения России из числа постоянных членов Совбеза ООН. Однако Вашингтон не имеет такой возможности, отметила она. Жан-Пьер добавила, что Соединенные Штаты Америки будут действовать против Москвы другими способами.

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова спикера Белого дома, заявив, что если бы у США действительно была бы такая возможность, то они бы уже давно приступили к действиям. Дипломат добавила, что американцы немедленно попытались бы захватить нефть и газ, золото и алмазы в РФ.