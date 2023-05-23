Стал известен срок капитуляции ВСУ без поддержки Запада Военный эксперт Хроленко: без западной поддержки ВСУ капитулируют через месяц

Фото: МО Украины

Без западной поддержки ВСУ капитулируют максимум через месяц, заявил NEWS.ru военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Александр Хроленко. По его словам, контроль над Артемовском имеет стратегическое значение, поэтому для киевского режима и НАТО это очередной «звонок».

Для киевского режима и НАТО это «третий звонок» — после Мариуполя и взятия под контроль новых регионов РФ. На каком-то этапе стратеги и политики США поймут бесперспективность своих усилий на украинском театре военных действий и откажутся от них, — сказал Хроленко.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он отметил, что военная операция по взятию города длилась 224 дня.

Впоследствии президент России Владимир Путин поздравил со взятием Артемовска в ДНР ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих подразделений ВС РФ.

Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что после Артемовска российским военным предстоит взять Марьинку и Авдеевку. Он рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются нащупать слабые места ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 815 км.