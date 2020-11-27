США выразили обеспокоенность попытками «подорвать стабильность» в Ливии

https://static.news.ru/photo/1014e86c-310e-11eb-99bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Grazia Picciarella/Keystone Press Agency

Власти Соединённых Штатов обеспокоены попытками внешних сил «подорвать стабильность в Ливии» и нивелировать усилия Организации Объединённых Наций по установлению мира в регионе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Такое заявление представитель американской администрации сделал после того, как США ввели санкции против ливийской группировки «Канийят» и ее лидера Мухаммеда аль-Кани. Данное сообщество, по мнению США, «выступает на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА)» и ответственно за убийства гражданских лиц, «выявленные недавно при обнаружении массовых захоронений в городе Тархуна», а также пытки и похищения, передаёт ТАСС.

Помпео подчеркнул, что ранее США предложили ввести санкции СБ ООН против «Канийят» и были «глубоко разочарованы» позицией России, «заблокировавшей» введение санкций при наличии «хорошо задокументированных случаев нарушения прав человека».

Непреклонность России только усиливает необходимость для международного сообщества добиваться привлечения к ответственности и прекращения безнаказанности, которая разжигает конфликт в Ливии, — заявил госсекретарь.

Он также анонсировал «конкретные шаги» в ответ на действия, «способствующие подрыву мира, безопасности и стабильности в Ливии».

В 2011 году в Ливии произошёл государственный переворот. Лидер страны Муаммар Каддафи, правивший с 1979 года, был убит. К настоящему моменту в Ливии сформировались два противоборствующих центра власти — правительство национального согласия в Триполи, признанное ООН, и Восточное правительство, поддерживаемое командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин назвал страны мира, в которых может обостриться обстановка. Политик отметил, что риск обострения ситуации сохраняется в Ираке, Ливане, Афганистане, а также в Персидском заливе.