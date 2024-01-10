США выдвинули Греции ультиматум по Украине Newsbreak: Блинкен выдвинул Греции ультиматум по поставкам оружия Украине

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Энтони Блинкен

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе визита в Грецию в ультимативной форме потребовал от премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса новых поставок оружия на Украину, сообщает Newsbreak. По словам авторов публикации, речь может идти о шантаже.

По неопровержимой информации, американский министр иностранных дел во время встречи с Кириакосом Мицотакисом потребовал от Греции поставок новых систем вооружения на Украину. Он дал премьер-министру несколько дней для окончательного ответа, — говорится в публикации.

Авторы статьи сравнили требование Блинкена с вымогательством. Они пояснили, что Греция «уже все отдала и прорвала национальную оборону, особенно на островах» в ходе предыдущих поставок оружия Украине. Если Мицотакис поддастся шантажу Блинкена, это нанесет «невообразимый ущерб» национальным интересам Греции, заключили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины. В Пентагоне отметили, что разногласия пока не привели к «появлению трещин» в союзе, однако для Вашингтона остается неясной конкретная позиция Варшавы по поддержке украинцев.