Президент России Владимир Путин встречается со своим индийским коллегой Нарендрой Моди на различных площадках каждый год. Подобным вниманием со стороны российского лидера может похвастаться редкая страна. Это обусловлено стратегическим партнёрством РФ и Индии, заложенным ещё во времена Советского Союза. Благодаря ему две державы плотно сотрудничают в военной и энергетической сферах, но за пределами госсектора взаимный интерес инвесторов довольно невысок. Корреспондент NEWS.ru отправился в Индию, чтобы проверить, насколько прочно партнёрство наших стран и выдержит ли оно давление со стороны США.

Что такое многополярный мир

На входе в правительственное здание, приютившее сразу несколько министерств, журналистов встретила... мартышка. Недоверчиво оглядев группу иностранцев, обезьяна, видимо, от греха подальше, прижала к груди детёныша и удалилась в гущу деревьев. Говорят, эти любопытные животные — большая проблема для индийских чиновников. Залезая в окна, они нередко крадут ценные документы, но поделать с ними ничего нельзя — священное животное всё-таки. Наиболее опасных особей могут максимум отправить в специальную тюрьму на пожизненное содержание.

У России были свои взлёты и падения с Соединёнными Штатами, взлёты и падения с Китаем, — отметил в разговоре с российскими журналистами министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар. — Но отношения с Индией были уникальным образом стабильными. Обе наши страны верят в многополярный мир.

Но что такое многополярный мир? Некоторые эксперты полагают, что Россия и Индия по-разному трактуют это понятие. Для РФ — это мир без американского доминирования. Для Индии — без китайского. Нью-Дели видит в восточном соседе конкурента и соперника и надеется, что через несколько лет сможет догнать его по экономическим показателям. А в перспективе — отобрать у КНР звание второй экономики мира.

Любовь Глазунова/NEWS.ru

Для меня — многополярный мир — это мир без чьего-либо доминирования, американского или китайского, — ответил на вопрос NEWS.ru Субраманиям Джайшанкар. — Вообще единственное доминирование, которое нам по нраву, это наше собственное, но это займёт много лет. Поэтому сейчас мы хотели бы видеть мир без чьего-либо главенства, чтобы на арене находилось достаточно игроков для поддержания баланса сил, и ни у кого не было столько власти, чтобы в одиночку определять мировой порядок.

Оговорка министра про индийское доминирование в мире показательна. Несмотря на громкие заявления о многолетней дружбе между Москвой и Нью-Дели, в мировой политике понятия дружбы не существует. Россия и Индия выгодны друг другу как союзники в соперничестве с другими крупными государствами, но выгодны лишь на данный момент.

Ситуация может измениться не в пользу РФ, особенно на фоне попыток США перекрыть кислород ключевым российским экспортным направлениям — торговле оружием, нефтью и газом. Из-за американских санкций было приостановлено строительство российского газопровода «Северный поток — 2», хотя часть стран Евросоюза во главе с Германией горячо поддерживали проект. Но им занимались частные компании, которые не хотели стать жертвами ограничительных мер.

Аналогичным образом Вашингтон добился своего, заставив Индию прекратить закупки нефти из Ирана. Не последуют ли этому примеру российско-индийские совместные проекты? На подобные вопросы глава МИД Индии ответил уклончиво: Нью-Дели не одобряет подобной политики Штатов, не приемлет указаний из-за рубежа... Ему вторят и другие министерства.

Санкции против России действуют уже более двух лет (имеется в виду принятый в 2017 году закон «о противодействии противникам Америки посредством санкций». — NEWS.ru), — отвечает на подобное беспокойство министр нефти, газа и стали Дхармендра Прадхан. — Но мы продолжаем инвестировать в Россию и приглашаем Россию инвестировать в нашу страну. Мы считаем наши отношения приоритетными.

Но известно и то, что отношения с США для Индии тоже очень важны. Соединённые Штаты — главный зарубежный инвестор в эту страну. В агентстве Invest India, которое занимается улучшением инвестиционного климата в Индии, в списке своих основных партнёров называют США, Китай, Тайвань, Южную Корею, Францию, Германию... Россия же на экран с топовыми инвесторами не поместилась. Помощник вице-президента Invest India Атул Бист объясняет это как раз стратегическим партнёрством РФ и Индии. Так как большинство сделок совершается на государственном уровне, а не между предпринимателями, этот вид инвестиций не попадает в статистику агентства. А мелкий и средний бизнес из России Индию, похоже, не очень интересует. Хотя в последние годы индийцы заметили некоторые положительные изменения.

Мы определённо видим повышение интереса со стороны российских инвесторов в сфере нефти и газа, космоса, высоких технологий, стали, — уточняет Атул Бист.

Алмазы, пушки, нефть

Любовь Глазунова/NEWS.ru

За время поездки в Индию слова «нефть и газ» российским журналистам приходилось слышать ещё не раз, особенно в Джамнагаре, штат Гуджарат, который с некоторых пор стал столицей российско-индийского нефтяного сотрудничества. Аэропорт Джамнагара принимает один гражданский рейс в день. Строго говоря, это не аэропорт, а военный аэродром, и необходимости в гражданских рейсах не было бы, если бы здесь, посреди глухой провинции, не располагался второй по величине нефтеперерабатывающий завод страны. Им управляет компания Nayara Energy, и он на 49,13% принадлежит Роснефти. Кстати, Гуджарат — родной штат премьер-министра Нарендры Моди и единственный во всей Индии, где алкоголь запрещён на законодательном уровне. Религия здесь ни при чём, «сухой закон» ввёл лично Моди, когда занимал пост главного министра штата.

Путь от аэропорта до завода пролегает по местности, будто бы выхваченной из фильма «Безумный Макс»: полупустыня и пыльные лачуги, столпившиеся возле трассы, бесчисленные бензовозы и грузовики, украшенные и внутри, и снаружи, как новогодние ёлки. За рулём всего, что на колёсах, в Индии — поголовно лихачи, по-другому на местных дорогах не выжить. Пешеходам лучше не удивляться, что на «зебрах» водители не останавливаются, да ещё и недовольно сигналят: безнаказанно мешать движению автомобилей здесь позволено только коровам.

За забором нефтеперерабатывающего комплекса, напротив, идиллия: идеальный газон, здание из стекла и бетона, уточки в пруду... На первый взгляд, и не скажешь, что в год здесь перерабатывается около 20 млн тонн чёрного золота. Сырьё закупается не в России. Экономическая выгода и расположение на западе Индии обуславливают закупку сырой нефти в основном из стран Персидского залива и Латинской Америки.

Помимо энергетического сотрудничества локомотивом российско-индийских экономических отношений считается военная сфера. Около 60% всего оружия и военной техники в Индии было произведено в России или СССР. Правда, и здесь в последнее время не всё гладко. В начале прошлого года СМИ сообщали , что Нью-Дели недоволен российскими истребителями Су-35, Су-30МКИ, палубными МиГ-29К и МиГ-29КУБ. В числе претензий к российским самолётам назывались низкая надёжность и качество послепродажной поддержки, высокая частота поломок. Заменить россиян на индийских рынках готовы производители из Франции и США, да и в целом, Нью-Дели в последнее время стремится к диверсификации как источников энергии, так и производителей вооружений.

Россия и Индия также прекрасно дополняют друг друга в алмазной индустрии. Около 93% всех мировых алмазов ограняются в Индии. Таких внушительных показателей ей удалось достичь за счёт государственной поддержки производителей и того, что индийские специалисты берутся за огранку даже крохотных алмазов, которые в других государствах считаются к этому не пригодными. По словам координатора панели индийского Совета по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирной продукции Санджая Шаха, ежегодно Индия закупает у нашей страны неогранённых алмазов более, чем на $3 млрд. Но при том, что в самой России индустрия огранки крохотная, Москва стойко защищает свои рынки от иностранных драгоценностей, утверждает Шах.

Россия для нас — самый многообещающий рынок, — подчёркивает Санджай Шах. — Но мы хотим, чтобы она импортировала больше огранённых алмазов и ювелирных украшений. На данный момент РФ пытается защитить домашнее производство.

Кстати, вопрос снятия ограничений на импорт готовой продукции индийских ювелиров, насколько известно Совету, не поднимался на переговорах Путина и Моди. Очевидно, нефтегазовое и военно-техническое сотрудничество в их глазах заслонили даже блеск огранённых алмазов.

Далеко ли до Дальнего Востока

Любовь Глазунова/NEWS.ru

На прошлогоднем Восточном экономическом форуме во Владивостоке индийский премьер-министр Нарендра Моди был одним из главных гостей. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он заявил: на площадке форума стороны заключили 50 соглашений об инвестициях на общую сумму $5 млрд. Впрочем, львиная доля подписанных документов являлась меморандумами о взаимопонимании, и, как заявили российским журналистам в агентстве Invest India, в их стране всё ещё работают над конкретизацией заявлений о многомиллиардных инвестициях. И хотя Дальний Восток был объявлен столицей российско-индийского сотрудничества, весьма показательно, что между Владивостоком и Нью-Дели на данный момент даже не существует прямого авиасообщения.

Ежегодные встречи Моди и Путина можно истолковать по-разному. Кто-то скажет, что это знак высочайшего доверия двух лидеров, постоянного подтверждения взаимной заинтересованности двух стран и стратегического партнёрства. Кому-то покажется, что без регулярного подталкивания со стороны глав государств и министерств, без управления инвестициями «сверху» российско-индийские отношения быстро начнут пробуксовывать.

Ведь многополярный мир — это не только мир без чьего-либо доминирования. Это и мир, где все ведут дела со всеми. Нью-Дели, пожимая руку России, оглядывается на США. Москва, в свою очередь, не прерывая давнего партнёрства с Индией, первой по значимости страной на Востоке считает Китай. Кроме того, как поделился с корреспондентом NEWS.ru журналист издания The Times of India Сачин Парашар, в индийских властных кругах в последнее время весьма обеспокоены активизацией российских связей с Пакистаном, индийским врагом номер один.

В отличие от советских времён, сегодня отношения РФ и Индии строятся на столь любимой российским МИДом формуле прагматизма, а значит, в будущем всё меньше и меньше вопросов будут решаться «по старой дружбе». Что же касается индийских амбициозных проектов на Дальнем Востоке, то хочется надеяться, что когда-нибудь они всё же будут реализованы. Не в этой, так в следующей жизни, когда колесо сансары совершит очередной оборот.