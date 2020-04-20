США продлили закрытие границ с Мексикой и Канадой до 21 мая из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/2201e2f2-8324-11ea-9ce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Peinado/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов продлили по 20 мая включительно действие своего решения закрыть границы с Канадой и Мексикой для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Срок действия решения о закрытии границ истекал 20 апреля. Однако из-за напряжённой ситуации с коронавирусом власти Штатов пролонгировали распоряжение до 21 мая.

К сожалению, COVID-19 продолжает распространяться после подписания распоряжения 20 марта. В Канаде и Мексике продолжает наблюдаться большое число заражений и смертей, — цитирует ТАСС заявление Центра по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве США.

Уточняется, что ограничение распространяется практически на всех лиц, пытающихся въехать в Соединённые Штаты из Канады и Мексики, независимо от того, гражданами каких государств они являются. Исключения делаются для американских граждан и обладателей вида на постоянное жительство в США, их супругов и детей, американских военнослужащих и ряда других категорий лиц.

Ранее NEWS.ru писал, что в США из-за коронавирусной инфекции скончались 40,5 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, который ведёт собственные подсчёты, основываясь на данных федеральной и местной статистики. Число заболевших в стране составляет 742 442 человека.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.