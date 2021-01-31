США призвали военных в Мьянме отпустить задержанных руководителей страны

https://static.news.ru/photo/d0819f72-644f-11eb-8493-96000091f725_660.jpg Избирательный участок в Мьянме Фото: Kaung Zaw Hein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обеспокоены ситуацией в Мьянме и грозят последствиями для тех, кто арестовал гражданских лидеров азиатского государства.

При этом она использовала старое название Мьянмы — Бирма, как принято до сих пор в США и Великобритании.

Псаки добавила , что хозяин Белого дома Джо Байден проинформирован о событиях в Юго-Восточной Азии, где военные арестовали представителей гражданских властей из-за фальсификаций на парламентских выборах.

США выступают против любых попыток изменить результат недавних выборов или помешать демократической передаче власти в Мьянме и предпримут действия против тех, кто за это ответственен, если эти шаги не будут обращены вспять, — отметила Псаки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чрезвычайное положение сроком на год введено в Мьянме после того, как военные задержали руководителей государства. Военные объявили о передаче власти в стране в руки главнокомандующего вооружёнными силами Мин Аун Хлаина. Под арест попали президент Мьянмы Вин Мьин и государственный советник, фактическая глава правительства Аун Сан Су Чжи.