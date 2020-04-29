США призвали освободить незаконно задержанных американцев

https://static.news.ru/photo/65b6d520-8a40-11ea-9037-fa163e074e61_660.jpgМайкл ПомпеоФото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press
США пообещали наказать страны, где незаконно задержанные американцы умрут из-за коронавируса. Госсекретарь Майкл Помпео призвал «освободить их немедленно».
Если вы... неправомерно задерживаете американцев, и они заражаются и умирают от коронавируса, мы строго привлечём ваше правительство к ответственности, — цитирует ТАСС его обращение к таким странам.
Как писал NEWS.ru, Помпео ранее пообещал наказать Коммунистическую партию КНР за её действия. По мнению США, Китай стал причиной огромных страданий, гибели людей, а теперь — огромной проблемы для мировой экономики и американской экономики, поскольку не делился имеющейся информацией о коронавирусе.