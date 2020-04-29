США призвали освободить незаконно задержанных американцев

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Правительство Бельгии на днях приняло план поэтапного выхода из режима изоляции. При этом королевство оказалось одной из стран с самым высоким уровнем смертности от коронавируса нового типа.

Первый этап снятия ограничений планируется с 4 мая. Постепенно будет разрешено возобновить работу предприятий. Маска становится обязательной во всех общественных местах. 11 мая возможно открытие всех магазинов. С 18 мая,...