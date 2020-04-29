Мир

США призвали освободить незаконно задержанных американцев

20:30, 29 апреля 2020
Майкл Помпео Майкл Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

США пообещали наказать страны, где незаконно задержанные американцы умрут из-за коронавируса. Госсекретарь Майкл Помпео призвал «освободить их немедленно».

Если вы... неправомерно задерживаете американцев, и они заражаются и умирают от коронавируса, мы строго привлечём ваше правительство к ответственности, — цитирует ТАСС его обращение к таким странам.

Как писал NEWS.ru, Помпео ранее пообещал наказать Коммунистическую партию КНР за её действия. По мнению США, Китай стал причиной огромных страданий, гибели людей, а теперь — огромной проблемы для мировой экономики и американской экономики, поскольку не делился имеющейся информацией о коронавирусе.

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