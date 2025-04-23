МИД Польши выступил с антироссийским заявлением Сикорский заявил, что Россия не заинтересована в независимости Польши и Украины

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Радослав Сикорский

Россия не заинтересована в независимости Варшавы и Киева, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, которые приводит Wiadomości, Москве следует сосредоточиться на управлении собственной территорией. Министр иностранных дел добавил, что Россия больше не будет «править» ни в Польше, ни на Украине.

Вы больше никогда не будете здесь править. Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллине, ни в Кишиневе. У вас достаточно земли в 11 часовых поясах, поэтому займитесь лучше управлением тем, что, согласно международному праву, лежит в пределах ваших границ, — подчеркнул Сикорский.

Глава МИД Польши добавил, что России следует не «фантазировать о повторном завоевании Варшавы», но беспокоиться о том, сможет ли она удержать Хайсенвай — китайское название Владивостока. Издание отмечает, что Сикорский намеренно использовал это слово, чтобы задеть РФ и ее президента Владимира Путина.

Ранее кандидат в президенты Польши от правящей «Гражданской коалиции» и мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что его страна не может бесконечно обращаться с украинцами как с собственными гражданами. По его словам, это здравая позиция. Также Тшасковский призвал лишить таких мигрантов пособий по безработице.