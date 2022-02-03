США пригрозили Китаю в случае помощи России

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон способен воздействовать на китайские компании, если они будут смягчать эффект от санкций Запада в отношении России, которые могут быть введены. Это может произойти, если, например, компании помогут России избежать или обойти последствия санкций, уточнил пресс-секретарь ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

США способны использовать доступный набор инструментов в случае, если компании, в том числе из Китая, будут помогать России смягчить эффект от санкций США в части экспортного контроля, — рассказал Прайс.

Он также предупредил, что в ближайшее время Россия якобы готовит провокацию для начала вторжения на Украину. Представить внешнеполитического ведомства США уточнил, что для этого Москва опубликует видео, где будет показано нападение украинских военных.

Ранее экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не готова нападать на Украину. Он отметил, что, согласно данным Минобороны Польши, российские войска не приведены в боевую готовность. Несмотря на это, добавил бывший дипломат, они расположены вблизи украинской границы.

Он добавил, что, по мнению польских военных, сил России недостаточно, чтобы занять всю территорию республики, но «достаточно, чтобы откусить ещё один кусок». Сикорский выразил уверенность, что Москва лишь стремится запугать Киев.