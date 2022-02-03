В Польше заявили, что Россия не собирается нападать на Украину

Россия не готова нападать на Украину, заявил экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он отметил в интервью «Европейской правде», что, согласно данным Минобороны Польши, российские войска не приведены в боевую готовность. Несмотря на это, добавил бывший дипломат, они расположены вблизи украинской границы.

Россия хочет добиться смены власти на Украине, выполнения минских соглашений. Предоставить Донбассу вето по поводу решений всего государства. Но если нет — может быть, откусить кусок местности, — заявил Сикорский.

Он добавил, что, по мнению польских военных, сил России недостаточно, чтобы занять всю территорию республики, но «достаточно, чтобы откусить ещё один кусок». Сикорский выразил уверенность, что Москва лишь стремится запугать Киев.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал с помощью силовых методов «покончить» с главным противником России — США. Так удастся прекратить все западные провокации на Украине, уточнил политик. По его словам, после победы остальные страны НАТО разбегутся.

Он добавил, что Западу выгодно неустойчивое положение Украины, так как она создаёт много шума. По мнению парламентария, Украина может стать европейским Афганистаном. Он также рассказал, что США и НАТО могут устроить провокации в Донбассе и обвинить в этом ополченцев.