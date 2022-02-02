Жириновский призвал «покончить» с США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал с помощью силовых методов «покончить» с главным противником России — США. Так удастся прекратить все западные провокации на Украине, уточнил политик. По его словам, после победы остальные страны НАТО разбегутся. Об этом он рассказал в выпуске ЛДПР ТВ на YouTube.

Мы должны покончить силовыми методами с нашим главным противником — США. НАТО разбежится, как уже болгары боятся, чтобы их солдаты там оказались, хорваты, немцы оружие не дадут. Они все разбегутся при первом выстреле, — заявил Жириновский.

Он добавил, что Западу выгодно неустойчивое положение Украины, так как она создаёт много шума. По мнению парламентария, Украина может стать европейским Афганистаном. Он также рассказал, что США и НАТО могут устроить провокации в Донбассе и обвинить в этом ополченцев.

Ранее сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули заявил, что правительство США должно обосновать вступление Украины в НАТО. Соответствующее письмо он направил госсекретарю США Энтони Блинкену. Парламентарий согласился, что Киеву нужно оказывать военную помощь, но это не объясняет необходимость вступления страны в Североатлантический альянс.