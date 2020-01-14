Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

США посоветовали Ираку не покупать российские С-400 и пригрозили санкциями в случае отказа. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоуи Худ в ответах на вопросы ТАСС.

Покупка, вероятно, приведёт к санкциям. Так что мы советуем своим партнёрам не делать таких покупок, — уточнил Худ.

Власти Ирака сейчас рассматривают возможность приобретения у России зенитных ракетных систем С-400. Проводятся соответствующие консультации с Москвой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Багдад ведёт переговоры с Кремлём о покупке у России партии зенитно-ракетных комплексов С-300, заявил посол Ирака в Иране Саад Джавад Кандиль. По его словам, республика нацелена на диверсификацию импорта оружия.

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