США посоветовали Ираку не покупать российские С-400 и пригрозили санкциями в случае отказа. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоуи Худ
Покупка, вероятно, приведёт к санкциям. Так что мы советуем своим партнёрам не делать таких покупок, — уточнил Худ.
Власти Ирака сейчас рассматривают возможность приобретения у России зенитных ракетных систем С-400. Проводятся соответствующие консультации с Москвой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Багдад ведёт переговоры с Кремлём о покупке у России партии зенитно-ракетных комплексов С-300, заявил посол Ирака в Иране Саад Джавад Кандиль. По его словам, республика нацелена на диверсификацию импорта оружия.
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