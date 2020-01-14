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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «выбьет зубы» империалистам и тем, кто их поддерживает.

Об этом он сказал в своём обращении к нации. Свою угрозу венесуэльский лидер также адресовал президентам Бразилии и Колумбии, если они осмелятся угрожать миру в Венесуэле. Если они осмелятся, мы...