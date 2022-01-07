США подготовили новый пакет военной помощи для Украины

Правительство Соединённых Штатов подготовило проект новой военной помощи для Украины, сообщил американский канал NBC со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

Администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к американской военной помощи, которая уже поступает в Киев, — поделился источник телеканала.

Власти США в октябре поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним общей стоимостью $60 млн. Всего в 2021 году США выделили Украине более $450 млн в рамках утверждённой помощи, говорится в заявлении официального представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает данными о том, использовались ли противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе, но их наличие в регионе является очевидным фактом. Глава подкомитета Верховной рады по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин подтвердил, что украинские военные применили Javelin в Донбассе, но добавил, что пока не имеет права разглaшать, где это произошло и при каких обстоятельствах.