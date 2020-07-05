США отправили бомбардировщик с крылатыми ракетами на Гуам

Стратегический бомбардировщик B-52H вылетел с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана в сторону места проведения Китаем военных учений. После транстихоокеанского перелёта самолёт, способный нести крылатые ракеты и авиабомбы в ядерном оснащении, окажется на острове Гуам.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что авианосцы USS Ronald Reagan и USS Nimitz возглавили ударные группы, которые США направили в Южно-Китайское море. Командующий ударной группой во главе с USS Ronald Reagan контр-адмирал Джордж Уикофф заявил, что американский поход не надо считать ответом на китайские учения, но «растущая военная самоуверенность Пекина оправдывает военно-морское присутствие США».
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