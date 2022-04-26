«США открыли второй фронт»: названа причина обострения в Приднестровье Политолог Марков связал обострение в Приднестровье с желанием США «открыть второй фронт»

Обострение ситуации в Приднестровье связано с тем, что США решили открыть второй фронт и подключить к решению этой задачи Румынию, которая является членом НАТО, объяснил в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, Румыния давно мечтает о присоединении Молдавии.

США решили открыть второй фронт и включить страну НАТО — Румынию. Румыния давно мечтает об аншлюсе Молдавии, но при этом она, честно сказать, хотела бы просто захватить Молдавию без Приднестровья. Приднестровье оставить России или Украине, им всё равно, там мало молдавского населения. Однако США требуют, чтобы они захватили Приднестровье вооружённым путём. Сейчас там началась концентрация войск. Причём большая часть румынских военных переодевается в молдавскую форму и таким образом готовятся к атаке на Приднестровье, — заявил Марков.

У Министерства госбезопасности в столице самопровозглашённой Приднестровской Молдавской республики Тирасполе 25 апреля прогремели несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У домов напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля в Приднестровье был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.

Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии выразило обеспокоенность взрывами, которые произошли в Тирасполе. Молдавские власти расценили случившееся как способ дестабилизировать обстановку в регионе и стране.